Berlusconi, Ppe cancella l'evento a Napoli dopo le parole su Zelensky

Il Ppe ha deciso di annullare la convention prevista a Napoli nei prossimi mesi. La convention del Ppe doveva tenersi nel capoluogo campano dal 7 al 9 giugno e avrebbe portato in città tutti gli eurodeputati del Partito popolare (prima formazione politica a Strasburgo) per l’avvio della strategia per la campagna elettorale per il voto del 2024. "In seguito alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina abbiamo deciso di cancellare le nostre giornate di studio a Napoli", ha affermato il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber.

Poi, sempre Weber su Twitter ha aggiunto: "Il sostegno all’Ucraina non è un optional: Antonio Tajani e Forza Italia nel Parlamento Europeo hanno il nostro pieno sostegno. Continuiamo la collaborazione con il governo italiano sulle materie Ue".

La posizione di Berlusconi sulla guerra è stata molto chiara, come del resto quella di Forza Italia. Gli azzurri hanno sottolineato da un lato la necessità di inviare armi a Kiev ma anche quella di portare avanti negoziati di pace che possano fermare questa guerra che da un anno di fatto insanguina l'Ucraina. Ma nel Ppe a quanto pare la posizione di Berlusconi non è gradita. "Il supporto a Kiev non è facoltativo", hanno ribadito da Partito popolare europeo.

"Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è Berlusconi. Non condivido la decisione di rinviare la riunione di Napoli. Anche perché Berlusconi e FI hanno sempre votato come il Ppe sull’Ucraina, come dimostrano gli atti del Ppe", ha commentato a caldo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Anche Fulvio Martusciello, capodelegazione di FI all’Europarlamento, si è espresso con forza contro il passo indietro del Ppe: "Forza Italia aderisce da 25 anni al Ppe e il presidente Berlusconi ne incarna da sempre storia e valori. In Italia è interprete e garante dei valori cristiani ed europei su cui si fonda l’unione Europea. Riteniamo inaccettabili le parole del presidente Weber. Berlusconi è da sempre uomo di pace, unico leader occidentale capace di mettere al tavolo Stati Uniti e Russia, ponendo fine ad oltre cinquant’anni di guerra fredda", ha concluso Martusciello.