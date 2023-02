Stefano Bonaccini? "Cosa si è fatto tatuare in faccia"

17 febbraio 2023 a

Basta guardare con attenzione le sue foto per accorgersene. Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, si è fatto tatuare le sopracciglia che forse erano troppo sottili. Come ha osservato il sito affaritaliani.it anche molti elettori e militanti dem sono stati costretti ad ammettere questo "ritocchino" del governatore dell'Emilia Romagna.

"Nessuno ricorda più le sopracciglia selvagge di un Brežnev o quelle di Stalin o anche solo di Achille Occhetto. Ve lo immaginate Berlinguer che si fa il ritocchino alle sopracciglia prima di parlare ai militanti?", scrive il sito di informazione. Del resto, ormai anche l'estetica vuole la sua parte e i politici corrono ai ripari. Non solo i politici-donna.

Sembra abbastanza certo che "Bonaccini abbia optato per un intervento di microblading, una tecnica di tatuaggio semi permanente che come dice la pubblicità 'dona alle sopracciglia colore e pienezza, eliminando buchi e ricostruendo l’arcata con l’introduzione di pigmenti'. Non un intervento da niente. Anche perché non bastano semplicemente le sedute di tatuaggio ma servono cure successive e tanta attenzione. Vanno utilizzate cremine emollienti almeno tre volte al giorno, i peli delle sopracciglia che ricrescono vanno strappate per non creare una doppia sopracciglia o uno sbilanciamento del viso e quindi ci vogliono altre sedute dall’estetista", sottolinea Affaritaliani.