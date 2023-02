In Onda, Elly Schlein: "Rottura netta o si muore"

18 febbraio 2023 a

"C'è ancora vita a sinistra": Elly Schlein, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, ha parlato delle primarie dem, non risparmiando frecciatine al centrodestra. "Se vogliamo guardare al futuro affrontiamo temi che questa destra non tocca". Quali sono questi temi? "Diseguaglianze, precariato e clima, questi sono i tre grandi assenti del discorso di Giorgia Meloni, battaglie su cui noi invece da tempo insistiamo", ha spiegato la candidata alla segreteria del Pd.

"Dobbiamo ritrovare credibilità dove è mancato il coraggio", ha continuato la Schlein, secondo cui bisognerebbe spingere di più su "lotta al salario minimo, al precariato, agli stage gratuiti". Per la dem, buona parte della responsabilità è da imputare a una parte di partito: "Sono dieci anni che c'è un pezzo del Pd che ha l'ossessione di rincorrere il centro e nel frattempo si sono persi i nostri". Infine l'appello: "O c'è una rottura netta, un cambiamento radicale, o si muore". Tra gli ospiti della trasmissione anche Pietro Senaldi, che ha criticato i dem e il loro operato in tutti gli anni in cui hanno governato. "Su una cosa sono d'accordo con Senaldi - ha detto la Schlein - in questi anni di governo di Pd sono state fatte scelte che hanno portato a rotture col mondo del lavoro".