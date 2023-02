In Onda, Senaldi: "Ecco perché voterei Elly Schlein"

19 febbraio 2023 a

Come demolire Elly Schlein in una manciata di secondi. Il tutto lo spiega Pietro Senaldi, ospite in collegamento a In Onda, il programma del sabato sera su La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Ospite in studio nel salottino rosso-chic c'è proprio lei, la candidata alle primarie del Pd, la donna che si gioca la leadership con Stefano Bonaccini, la spesso incomprensibile Elly Schlein.

Ed ecco che Senaldi, condirettore di Libero, ad un certo punto sorprende lo studio: "Io alle primarie voterei Elly Schlein". Quindi Parenzo gli chiede di spiegare la sorprendente posizione. E Senaldi: "Io preferisco Schlein perché per me è la più attrezzata ad agevolare il tracollo definitivo del Pd. Oggi si è espressa per flash, è un'intervista pre-elettorale, tutto ciò che ha detto sarebbe contestabile, tutto ciò che ha detto è destituito di fondamento, ma questo è un problema di chi la vota", picchia durissimo.

E ancora: "Io da osservatore esterno vedo nella Schlein quello che è il meno nuovo del Pd, tutte quelle tematiche che hanno allontanato il pd dalla gente. Il problema del Pd non è essere votato solo dall'anima del Pd, ma allargare il consenso ad altri. Perché la Meloni ora prende il 25 per cento?", chiede Senaldi. Ed Elly che fa? Niente, non replica, sorride, anzi ride, come se fossero tutte fesserie: l'incarnazione del complesso di superiorità di una sinistra votata all'eterna sconfitta.

