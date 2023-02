Mezz'ora in più, Fini: “Meloni? Chi è davvero. E perché col Cav…”

19 febbraio 2023 a

Gianfranco Fini è stato ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, su Rai3. Interpellato su Giorgia Meloni, il fondatore di Alleanza Nazionale ha messo in chiaro ancora una volta che “non è fascista, ma una donna di destra in gamba”. Lo stesso che ha dichiarato Stefano Bonaccini, che diventerà “nemico” della presidente del Consiglio se effettivamente verrà scelto come nuovo segretario del Pd.

Fini ha poi espresso la sua opinione sulla polemica scatenata da Silvio Berlusconi sull’Ucraina e su Vladimir Putin: “Meloni avrebbe fatto bene a prescindere ad andare a Kiev, a maggior ragione fa bene adesso. Le ultime esternazioni a urne aperte certamente hanno danneggiato in primo luogo Berlusconi, prova ne sia che il Ppe è arrivato a una decisione senza precedenti. Perché Weber ha deciso di annullare l'incontro napoletano? Perché buona parte delle delegazioni nazionali del Ppe avevano detto: 'Noi a Napoli non veniamo, perché siamo in imbarazzo e non vogliamo incontrare Berlusconi’".

Secondo Fini, il Cav si è reso conto perfettamente dello scivolone realizzato e il giorno dopo ha corretto il tiro, affermando di essere un uomo di pace: “Ha ricordato, ed è un dato di verità, che Forza Italia ha sempre votato a favore degli interventi a sostegno dell'Ucraina. È chiaro che questo dire e contraddire determina delle perplessità”.