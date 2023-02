Bonaccini spazza via Schlein? Il sondaggio in diretta tv

20 febbraio 2023 a

Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre, il 64% degli elettori del Pd intervistati preferisce Stefano Bonaccini quale nuovo segretario, mentre il 36% Elly Schlein. Un sondaggio che di fatto ribalta quello circolato qualche giorno fa in cui ad essere in vetta era proprio la Schlein. Ma nel Pd le acque in vista della scelta del nuovo segretario restano molto agitate.



A picchiare duro è sempre Andrea Orlando: "Credo che chi si candida alla segreteria Pd dovrebbe far capire cosa vuole fare, piuttosto che imbarcarsi in queste ricostruzioni. E comunque bisognerebbe avere almeno rispetto per la verità, se non verso i propri compagni di partito per i quali si mostra meno ’fair play che verso la Meloni", ha affermato in una intervista a "La Stampa". "Le scelte di questi anni - il governo Conte II, il sostegno a Draghi, la rottura con il M5s alle elezioni - sono state prese in modo pressoché unanime.

È ingeneroso, o almeno contraddittorio con quanto sostenuto, il giudizio sui governi ai quali abbiamo partecipato. Dovremmo pesare di più le parole riguardo a passaggi così drammatici per la vita del Paese come la pandemia o il rischio del collasso economico. Rischi evitati grazie ad uno sforzo di tutto il Pd, che vedo liquidato con qualche battuta populista. Il metro usato è: le colpe sono di chi non mi sostiene. Così si fanno liste di proscrizione, non analisi politiche utili. Sono amareggiato, anche perché molti di quelli che usano questi argomenti o non si dissociano, facevano parte di quei governi o formulavano giudizi persino eccessivamente lusinghieri", ha concluso. Di fatto a questo punto la resa dei conti è rinviata a domenica quando la parola passerà ai gazebo. Uno scontro a due quello tra Bonaccini-Schlein che difficilmente riuscirà a risollevare le sorti del Pd.