Fernando Alonso impazzisce contro le Ferrari: "Sole in pista?!"

Oscar Piastri si conferma il pilota più in forma del momento e conquista la pole position nel Gran Premio di Emilia Romagna 2025 di Formula 1, realizzando un super giro in 1:14.670. L’australiano batte il quattro volte campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) di +0.034; terza piazza per la Mercedes di George Russell, che precede l’altra McLaren di Lando Norris, a +0.292 dal compagno di squadra.

A seguire la coppia spagnola composta da Fernando Alonso (Aston Martin) e Carlos Sainz (Williams); completano la top ten Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine). Fuori nella Q2 le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Ma a far discutere, parecchio, è la reazione di Fernando Alonso che è letteralmente esploso contro la scuderia di Maranello in piena qualifica per alcune mosse in pista.