Primarie Pd, il primo verdetto: ecco dove ha vinto Elly Schlein

Se è vero che Stefano Bonaccini vince i congressi dei circoli. Elly Schlein, che è seconda, continua a registrare presenze record alle iniziative che sta organizzando nel suo tour per l'Italia e soprattutto si afferma nelle grandi città, in centro, soprattutto, il suo Pd delle ztl. Per conoscere il nome del nuovo segretario o della nuova segretaria Pd occorrerà, tuttavia, attendere il 26 febbraio, la domenica delle primarie. Sette giorni di volata che comincia oggi 20 febbraio con il confronto in tv, alle 20.30 su Sky Tg24, fra i duellanti Bonaccini e Schlein. La commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico ha concluso lo spoglio dei 151.530 votanti. Di questi voti, Bonaccini se ne assicura 79.787, pari al 52,87%; Elly Schlein 52.637 voti, pari al 34,88%; Gianni Cuperlo 12.008 voti, pari al 7,96%; Paola De Micheli 6.475 voti, pari al 4,29%. Nonostante questo, nessuno si sente di attribuire già la vittoria all'uno o all’altra. Anche perché Schlein si è affermata nettamente nei centri urbani più importanti, tra cui Milano, Roma e Napoli.

Nella Capitale, la deputata dem raccoglie 2.194 voti, contro i 1.854 di Bonaccini, i 661 di Gianni Cuperlo e i 184 di Paola De Micheli. Un risultato politicamente significativo se si considera anche che il sindaco Roberto Gualtieri, così come il candidato alla Regione Lazio Alessio D'Amato, sostengono Stefano Bonaccini per la vittoria finale. Particolarmente importante l'affermazione di Schlein in quartieri periferici e semiperiferici come Ostia, Donna Olimpia e Montesacro. Ma Schlein vince anche nel circolo Pd del centro storico, conquistando 23 voti contro i 17 di Bonaccini. Il presidente dell'Emilia-Romagna va bene nel quartiere Trionfale-Mazzini, dove prende 76 voti contro i 52 di Schlein, e soprattutto al Nuovo Salario, circolo che gli vale 130 voti, contro i 22 di Schlein.

Elly è la candidata più votata tra gli iscritti e le iscritte del Partito Democratico che vivono nelle città di Milano e nella città metropolitana di Milano. Al termine delle 158 convenzioni di circolo ha ottenuto 1.790 voti, pari al 41,3%, dietro di lei Stefano Bonaccini ha ottenuto 1.786 voti, pari al 41,2%, Gianni Cuperlo con 631 voti, pari al 14,6%, e Paola De Micheli con 127 voti, pari al 2,9%. Nella città di Milano la vittoria di Schlein è ancora più evidente grazie agli 804 voti ottenuti, pari al 43,6%, davanti a Stefano Bonaccini con 682 voti, pari al 36,9%, Gianni Cuperlo con 314 voti, pari al 17%, e Paola De Micheli con 46 voti, pari al 2,5%. "È un risultato straordinario, ottenuto grazie al lavoro di tutte le attiviste e gli attivisti che si sono spesi con enorme generosità in queste settimane - osservano Giulia Pelucchi e Lamberto Bertolè, coordinatori del comitato -. Nei circoli abbiamo raccolto un sostegno trasversale, dai più giovani ai più anziani. La figura innovativa, carismatica, preparata e credibile di Elly Schlein è stata certamente fondamentale a convincere la maggior parte degli iscritti e delle iscritte, ma vogliamo mettere l'accento sull'eccezionale entusiasmo che si è generato intorno alla sua persona".

Domenica 26 febbraio sarà il momento della seconda fase del congresso. Dalle 8 alle 20 infatti i tesserati, gli elettori e i simpatizzanti del Partito Democratico potranno decidere il prossimo Segretario o Segretaria nazionale. La scelta sarà tra Bonaccini e Schlein, i primi due classificati durante la prima fase congressuale. "I prossimi giorni saranno fondamentali per convincere le persone ancora indecise ad andare a votare Elly Schlein domenica 26 febbraio - proseguono Pelucchi e Bertolè -. Crediamo sia possibile vincere e crediamo che sia il tempo, finalmente, di una giovane donna femminista alla guida di un Partito di centrosinistra che torni a essere credibile con obiettivi chiari e che porti avanti tre priorità: contrasto alle disuguaglianze, questione ambientale e lavoro. Questa è l'occasione che tutti noi aspettavamo da anni, la cosa certa è che, grazie ad Elly Schlein, il cambiamento è già iniziato".