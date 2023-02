Mentana, il sondaggio che cambia lo scenario: turbo Salvini e M5s a picco

20 febbraio 2023 a

Balzo della Lega di Matteo Salvini, Fratelli d'Italia stabile e Forza Italia in leggera crescita. Il centrodestra avanza secondo l’ultimo sondaggio Swg illustrato in diretta da Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 su La7, di questa sera 20 febbraio. Rispetto alla settimana scorsa, infatti, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta sempre il primo partito, senza variazioni al 31 per cento, seguito dal Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,7 per cento e crolla così al 17 per cento. Quello 0,7 per cento lasciato per strada dai grillini lo guadagna invece il Partito democratico che recupera qualcosa e sale dunque al 15,8 per cento.

Molto bene il Carroccio, appunto. Il partito guidato dal vice premier Salvini guadagna quasi mezzo punto percentuale e sale quindi al 9,3 per cento. Bene anche Forza Italia di Silvio Berlusconi che prende uno 0,1 per cento e si attesta al 6,2 per cento.

Non va altrettanto bene per il Terzo polo, Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi che perdono un 0,4 per cento e scendono così al 7,4 per cento. Continua poi a perdere consensi l'alleanza Verdi - Sinistra italiana di Fratoianni e Bonelli che calano di uno 0,2 per cento e si fermano al 3,4 per cento.