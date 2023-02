Serracchiani azzerata da Bonaccini e Schlein: "Non andremmo"

22 febbraio 2023 a

Non poteva mancare una domanda su Alfredo Cospito nel corso del confronto tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein, avvenuto a SkyTg24. Entrambi hanno dato la stessa risposta, sbrigando la pratica rapidamente, senza esporsi. “No”, ha risposto Bonaccini su una visita all'anarchico. “No, ha confermato la Schlein, che ha aggiunto una mezza frase in più sulla “scelta complessa del 41 bis che comprime le libertà”.

Ricordiamo che per il Pd quello di Cospito è un argomento delicato, che ha portato anche a un duro scontro in Aula con il centrodestra. Tutto è partito dalla visita dello scorso 12 gennaio al penitenziario di Sassari, quello in cui si trovava l’anarchico, da parte di quattro eletti dem: Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera, Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia, il senatore Walter Verini e il deputato Silvio Lai. Un viaggio nato allo scopo di “verificare le condizioni di salute” Cospito, in sciopero della fame da ottobre.

La visita non si era però limitata al breve colloqui con Cospito, che avrebbe avanzato una richiesta: quello di parlare anche con gli altri detenuti al 41 bis. Cosa che gli eletti dem hanno fatto, scambiando qualche parola attraverso gli spioncini delle porte d’acciaio e interessandosi a quanti anni restino loro da scontare. Da questa visita ha poi preso le mosse la polemica politica, con Fratelli d’Italia che ha accusato il Pd di “dialogare con mafiosi e terroristi” e i dem che si sono difesi parlando di “assurde insinuazioni per buttare la palla in tribuna”.