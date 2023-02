Porta a Porta, da Vespa il sondaggio che demolisce Elly Schlein

22 febbraio 2023 a

La sfida tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini appare sempre di più a senso unico. Come dimostra il sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta, tra gli elettori Pd il governatore dell'Emilia Romagna si piazza al 55,1 per cento mentre la Schlein raccoglie soltanto il 13,5 per cento. Un vero e proprio abisso che separa i due contendenti che si sfideranno nelle primarie nei gazebo domenica prossima. E queste cifre in realtà cominciano anche a scatenare una guerra interna al Pd con Bonaccini che avanza la proposta di un ticket in segreteria insieme alla Schlein.

Il governatore dell'Emilia Romagna si sente ormai la vittoria in tasca e così comincia a pensare a nuovi assetti per il partito. Ma la proposta di una coabitazione al Nazareno, Bonaccini segretario e Schlein vice, è già naufragata. Proprio la Schlein ha chiuso immediatamente le porte in faccia a Bonaccini che di fatto ha dovuto incassare un secco "no" da parte della sua rivale: "Non ha senso", taglia corto la deputata bolognese a Omnibus, su La7. "È finito il tempo del partito patriarcale che vede le donne bene nei ruoli di vice e credo che il partito necessiti di una guida femminista che apra il varco a donne e giovani". Non solo. "Io non ho offerto posti e non mi sono stati offerti". Ma di fatto anche un altro sondaggio, quello di Fabrizio Masia per Agorà dà Bonaccini in netto vantaggio. Gli scenari all'orizzonte sono due: la Schlein che rientra nei ranghi e segue Bonaccini nel nuovo Pd oppure una scissione dietro l'angolo.