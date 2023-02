Giovanni Donzelli, il retroscena: cosa fa ogni mattino all'alba

23 febbraio 2023 a

Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro tirano dritto. Il parlamentare di Fratelli d'Italia e il sottosegretario alla Giustizia non sono stati travolti nelle mura della loro casa che da tempo condividono a Roma dagli attacchi strumentali della sinistra che, dopo l'accusa di Donzelli in Aula in cui ha rivelato le visite in carcere dei parlamentari dem a Cospito, l'anarchico che fa lo sciopero della fame per la revoca del 41 bis, si sono intensificati.

E attorno ai due parlamentari di Fratelli d'Italia c'è un'aria di tensione e di odio a cui ha contributo anche una parte della sinistra che non ha abbassato i toni. Al punto che i due sono stati messi sotto scorta. L'ordine che è arrivato dai piani alti di Fratelli d'Italia e dalla Meloni è quello di non raccogliere le provocazioni lanciate dalla sinistra abbassando i toni ed evitando risposte polemiche. Come ricorda il Corriere della Sera, a casa Delmastro-Donzelli non c'è aria di crisi e di fatto sono ben lontani dalle dinamiche dei "Ferragnez" (a quanto pare a un passo dalla separazione) come qualcuno che li conosce bene riporta scherzando.



Ma Donzelli in questo momento sta cercando di mettere da parte ogni tipo di polemica anche dopo l'audizione secretata al Giurì che dovrà esprimere un parere su quanto accaduto in Aula. E lo fa a modo suo. Sfogando tutta la pressione in una lunga corsa all'alba tutte le mattine. Un modo per allentare le tensioni e scaricare anche tutto l'odio raccolto dalle bocche della sinistra. Insomma all'alba gli attacchi rossi sembrano lontani e meno feroci. Il tutto grazie al jogging per le strade di Roma.