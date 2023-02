Elly Schlein, farsa ai gazebo: "Ho votato 5 volte", il video del leghista

27 febbraio 2023 a

Un video-denuncia quello pubblicato dall'europarlamentare Angelo Ciocca su Twitter: nel filmato si vede un leghista che vota per ben 5 volte alle primarie del Pd a Brescia. Una stortura rispetto alla "festa della democrazia" di cui invece ha parlato ieri l'ormai ex segretario Enrico Letta. Stando a quanto mostrato nel video, pare che i controlli sul voto multiplo ai gazebo siano inesistenti o comunque inefficaci.

L'episodio del leghista, infatti, ha mostrato come si possa andare di gazebo in gazebo, pagare i due euro e votare più volte. "Un nostro militante ha votato in cinque seggi cittadini per dimostrare che farsa siano le primarie del Pd", si legge a corredo del video pubblicato da Ciocca su Twitter. Il leghista poi ha fatto sapere che tutti e cinque i voti sarebbero andati a Elly Schlein in segno di "solidarietà" per il furto dello zaino subito dalla segretaria dem sul treno da Verona per Milano, proprio all’altezza di Brescia. Proprio per questo Ciocca ha commentato: "Ha votato 5 volte in diversi seggi del PD. Schlein lo sa?".

Alla fine del video, invece, c'è una sorta di invito rivolto a tutti: "Non farti fregare". Tutti critici e polemici i commenti sotto al filmato. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Stessa filastrocca delle precedenti primarie tarocche, poi millantano che 1 milione di elettori ha votato.....".