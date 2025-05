Giorgia Meloni, il Times s'inchina: "Un leader serio, regina dell'Europa"

"Giorgia Meloni si è innalzata da sola a nuova regina dell'Europa?", si chiedeva lo scorso dicembre The Times. E, a distanza di cinque mesi il giudizio non sembra essere cambiato. Anzi. Nonostante i leader della sinistra italiana - Elly Schlein e Giuseppe Conte su tutti - continuano a sostenere che il presidente del Consiglio sia "isolata a livello internazionale", i giornali esteri tessono le lodi del premier. Il già citato The Times ritiene che Meloni sia sulla buona strada per seguire le orme di Margaret Thatcher, non proprio un politico qualunque. Ma non finisce qui.

Il prestigioso giornale britannico ha elencato tutti i leader mondiali che fanno a gara per intrattenere rapporti con Giorgia Meloni. A cominciare da Edi Rama, premier albanese, che a Tirana si è addirittura inchinato di fronte al presidente del Consiglio. Un gesto giudicato troppo plateale, tanto che lo stesso Times ha intitolato il suo articolo: "Smettete di flirtare con Giorgia Meloni! Lei è un leader serio". E come sommario, il seguente commento: "La maggior parte dei leader mondiali sta facendo a gara per avvicinarsi al primo ministro italiano".