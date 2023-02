Sondaggio Mentana, Meloni in testa. Ma c'è chi deve guardarsi le spalle

27 febbraio 2023 a

a

a

Il quadro politico è in continua evoluzione. E così anche i sondaggi cambiano di settimana in settimana. Ma resta una costante: il centrodestra è davanti al centrosinistra e Fratelli d'Italia resta il primo partito del Paese nelle intenzioni di voto. E il sondaggio di Mentana non fa altro che confermare questa tendenza. Il partito di Giorgia Meloni è al 30,7 per cneto con una leggera flessione dello 0,3 per cento in sette giorni.

Al secondo posto al 17 per cento c'è il Movimento Cinque Stelle che però deve guardarsi le spalle dal Pd che adesso è al 16,4 per cento guadagnando lo 0,6 per cento. La Lega è all'8,7 per cento mentre il Terzo Polo è al 7,2 per cento. Cresce Forza Italia che guadagna lo 0,2 per cento e sale al 6,4. Sinistra Italiana e Verdi salgono al 3,8 per cento guadagnando lo 0,4 per cento. +Europa di Emma Bonino è al 2,9 per cento. Italexit di Paragone è al 2 per cento, Unione Popolare è invece all'1,7 per cento. Bisognerà attendere una settimana per verificare gli eventuali effetti dell'elezione di Elly Schlein alla segreteria dem sul Pd. Bisogna capire quanto questa novità possa incidere sui dem soprattutto nel derby per il secondo posto dietro al partito del premier Giorgia Meloni.