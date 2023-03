Elly Schlein, l'avvertimento di Prodi: l'errore che la può rovinare

03 marzo 2023 a

"Pensavo che avrebbe vinto Bonaccini perché il distacco era molto forte": Romano Prodi, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha commentato l'esito delle primarie del Pd, che si sono concluse con il trionfo di Elly Schlein. L'ex premier, però, ha aggiunto: "Avevo posto anche pubblicamente dei dubbi, perché sentivo qualcosa di estremamente nuovo, il desiderio di diverso e nuovo. Lo sentivo venir fuori dalle persone che incontravo. Anche se non conoscevano la persona, ne erano presi per il modo di fare".

"Oggi il Pd ha una speranza in più con la Schlein?", gli ha chiesto a un certo punto il conduttore. E Prodi ha replicato: "Lei si è presa una responsabilità enorme, ora bisogna capire se riesce a essere coesiva". L'ospite del talk ha lanciato anche un suggerimento alla neo segretaria dei dem: "Soprattutto io penso che lei, dopo aver riflettuto e parlato con la società, debba fare una sintesi del partito. Ma per favore non vada prima a cercare alleanze. Deve fare prima la sintesi politica del partito". Secondo Prodi, insomma, non è questo il momento in cui andare a cercare alleati, come per esempio il Terzo Polo o il Movimento 5 Stelle. L'esigenza principale per ora è quella di rimettere in sesto il partito, ritrovando il dialogo perso con la società.