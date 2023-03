Sondaggio Ghisleri, Conte e M5s a picco: affondati dal Pd della Schlein

05 marzo 2023 a

È sempre tempo di sondaggi, anche se di elezioni politiche, all'orizzonte, non se ne scorgono. E l'ultima rilevazione è quella scodellata dalla regina dei sondaggi, Alessandra Ghisleri, che snocciola le sue autorevoli cifre dalle colonne de La Stampa.

La direttrice di Euromedia Research va il punto sulle intenzioni di voto: se ci fossero oggi le elezioni, che partito sceglierebbe? Al primo posto sempre i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabili al 29,6 per cento. Ma le sorprese sono alle spalle di FdI: seconda piazza per il Pd di Elly Schlein, che secondo la Ghisleri guadagna il 2,1% in una sola settimana, portandosi al 19,6% (distacco comunque siderale rispetto a FdI).

A pagare dazio, stando al sondaggio, è il M5s di Giuseppe Conte, che crolla di 1,3 punti percentuali in sette giorni, portandosi al 15,6 per cento. Insomma, i grillini starebbero pagando un prezzo altissimo con l'arrivo della Schlein ai vertici dem.

Nel sondaggio, la Ghisleri indica poi come quarta forza la Lega di Matteo Salvini, al 9,4% in virtù della crescita pari allo 0,4 per cento. Poi Azione-Italia Viva, il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, in ascesa di 0,2 punti percentuali all'8,3 per cento. Male Forza Italia, che cala dello 0,8% al 6,9 per cento.

Quindi tra gli altri partiti ecco Italexit di Gianluigi Paragone al 2,5%, +Europa al 2,4%, Alleanza Verdi e sinistra al 2%, Noi Moderati allo 0,5 per cento. Gli altri partiti complessivamente raccolgono il 3,2% mentre indecisi e astensionisti raccolgono in totale il 34,4% del campione.