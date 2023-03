Piantedosi, Provenzano: "Indagato per strage!", Schlein appalude

07 marzo 2023 a

a

a

Tra gli applausi di Elly Schlein seduta al suo fianco in aula alla Camera, Giuseppe Provenzano - fedelissimo della neo-segretaria - attacca il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per il naufragio di Cutro, dopo la sua informativa. "Il governo deve essere indagato per strage colposa. Lo disse Giorgia Meloni. Ma allora il naufragio avvenne a 200 chilometri da Lampedusa, ora a 200 metri dalle nostre coste". "Chi ha deciso nel corso di quelle sei ore che dovesse essere un’operazione di polizia e non di soccorso guidata dalla guardia costiera che avrebbe avuto i mezzi per salvare vite? Il nodo è tutto qui. È una scelta politica. È l’intera vostra politica. Nel 2018 siete arrivati voi e il ministro Salvini, di cui lei era capo di gabinetto", prosegue il deputato del Pd, avete iniziato "la criminalizzazione dei salvataggi con le vostre norme".

E ancora, tuona Provenzano: "Ci aspettavamo delle scuse, ma è troppo tardi. Tutto quello che non doveva dire lo ha già detto. Il Cdm a Cutro arriva dopo il gesto riparatore del presidente Mattarella". Prosegue; "Ha detto che la disperazione 'non giustifica i viaggi che mettono a repentaglio la vita dei figli'. Quelle frasi hanno suscitato l’indignazione dei giusti e hanno macchiato di infamia l'istituzione che lei rappresenta. Ma l'Italia non vi somiglia, l'Italia sono quelle famiglie che hanno aperto le cappelle di famiglia per accogliere quei corpi. L'Italia è il pescatore di Crotone che non si dà pace per non aver potuto salvare quelle persone".

E nello specifico: "Il rilevatore termico non lasciava dubbi: la barca era sovraffollata e le condizioni meteo la mettevano a rischio di naufragio. Se non ce la facevano le barche della guardia di Finanza come poteva farcela una barca di legno? Non ha spiegato quale era la catena di comando e ha scaricato la responsabilità su Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. La priorità assoluta alle operazioni di polizia su quelle di soccorso non è frutto di circostanze sciagurate, è l'intera vostra politica".