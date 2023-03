Elly Schlein, svastica e orrore: la lezione della sindaca di Viterbo

09 marzo 2023 a

a

a

Una svastica accompagnata da una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein: "La tua faccia è già un macabro destino", si legge su un muro in via delle Fortezze. Immediato il commento di sdegno di Ignazio La Russa: "Condanno con forza quanto avvenuto a Viterbo - ha detto il presidente del Senato, nonché esponente di spicco di Fratelli d'Italia -. Sincera solidarietà e vicinanza al segretario del Partito democratico Elly Schlein".



Toni molto duri anche dal sindaco di Viterbo Chiara Frontini, eletta lo scorso giugno con l'appoggio di liste di civiche d'area di centrodestra: "Un gesto vergognoso che condanniamo fortemente, indipendentemente dal destinatario del messaggio. Ci auguriamo che le forze dell'ordine possano presto individuare l'autore di tale indegno gesto". Per la cronaca, la scritta apparsa sul muro alle Fortezze a Viterbo contro la parlamentare e segretaria nazionale del Pd è stata rimossa già dal pomeriggio di mercoledì, non appena segnalata dalla Digos, come sottolineato dalla stessa sindaca Frontini. Da La Russa e dalla prima cittadina arriva dunque un forte e celere messaggio di vicinanza alla Schlein nonostante l'evidente lontananza politica del suo schieramento. Un segnale forte a chi, dal campo cosiddetto "progressista", spesso si segnala per un rumoroso, assordante silenzio quando a essere oggetto di insulti e minacce sono esponenti del centrodestra.

Dal campo dem, si segnala invece la delusione di Emanuele Fiano, ex senatore anche lui in passato purtroppo ritrovatosi al centro di vicende simili a quelle della Schlein. "Ma è mai possibile che ancora qualcuno, per il solo sospetto che qualcuna sia ebrea, scateni in se quella violenza per adesso solo verbale, che richiama le SS, il nazismo, i massacri, i milioni di esseri gasati e bruciati, le fucilazioni di massa. Io sono sicuro che coloro che vergano queste svastiche, sanno poco, molto poco, di quello che avvenne allora, di quanto avvenne, di come avvenne - scrive Fiano su Facebook -. Bisogna promuovere cultura su questo mi raccomando Elly Schlein pensiamoci. Non lasciamo niente di intentato. Ogni rigurgito va curato, represso certo, ma deve anche essere oggetto di un nuovo investimento culturale ed educativo nel nostro paese, per trasmettere la lezione del male e trasformarla in bene. Solidarietà ad Elly Schlein. Se non ora quando?".