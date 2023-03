Le Iene, il Pd non paga l'affitto: "Famiglie sul lastrico per colpa loro"

15 marzo 2023 a

a

a

Il Partito democratico non paga. A denunciarlo sono Le Iene, il programma di Italia Uno in onda martedì 14 marzo. Il caso è quello del circolo Pd di Torpignattara, Roma, dove i dem non pagherebbero da ben cinque anni le rate condominiali raggiungendo una morosità di circa 10mila euro. "Il problema di questo circolo – racconta l’inquilina Eleonora a Filippo Roma - è che il Pd non paga le rate condominiali da 5 anni, per cui ci stanno mettendo nella condizione di dover sostenere noi queste spese. Parliamo di un debito di più o meno 10mila euro, sono un sacco di soldi". Insomma, i condomini hanno raggiunto il limite di sopportazione.

"In quali giorni è più facile smettere di fumare": la rivelazione che cambia il quadro

E a gettare benzina sul fuoco ci pensa l'assenza di risposte da parte del Pd: "Noi – spiega ancora Laura - abbiamo fatto anche dei decreti ingiuntivi per recuperare questa morosità, ma non abbiamo avuto risposta. Zero. Neanche quando abbiamo provato a contattarli". Così gli inquilini rischiano di dover pagare dai 1.000 ai 1.500 euro a testa per un debito non loro: "Pagare quei soldi per noi è un problema. Perché è uno stipendio. Ed è impensabile pagare 1.500 euro per chiudere i buffi di un partito". E ancora le fa eco Maria Grazia: "Come partito di sinistra dovrebbero darci l’esempio e invece in questo caso siamo noi che glielo stiamo dando. Qua ci sono famiglie che stanno veramente messe male per colpa loro. Noi non abbiamo più soldi per pagare e siamo al limite della sopportazione".

"Cos'è successo a Masterchef. E io...": Edoardo, rivelazione a luci rosse

Risultato? I dem fanno finta di nulla, o quasi. "Grazie, mi informo", risponde Debora Serracchiani. "Hanno ragione, devono pagare, grazie", dice Roberto Speranza. Ed Enrico Letta assicura: "Adesso verrà gestita la cosa, grazie". Ma i condomini non si fidano e preferiscono lanciare un appello a niente di meno della neo segretaria Elly Schlein: "Ciao Elly, è abbastanza grave che un partito storicamente attento ai bisogni delle fasce più deboli si trovi in una situazione così scomoda da dover mettere le mani in tasca alle famiglie in un quartiere proletario come quello di Torpignattara. Chiediamo che ci vengano restituiti i soldi credo in te sono certo che sarai capace di risolvere la situazione".