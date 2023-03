Giorgia Meloni, la prima volta alla Camera: alta tensione

15 marzo 2023 a

Oggi, mercoledì 15 marzo, alle ore 15. La prima volta di Giorgia Meloni. Il premier infatti risponderà al question time alla Camera, un inedito da quando è capo del governo. Diversi i temi all'attenzione dell'aula e del presidente del Consilgio: su soazua dalla tragedia di Cutro, alla crisi climatica, dalla mancata ratifica del Mes al divieto della vendita di auto a benzina e diesel in tutto il territorio europeo a partire dal 2035.

La Meloni dovrà "disinnescare" le domande di + Europa, con un Riccardo Magi che si annuncia combattivo, soprattutto su Cutro. Ma non solo: il Question Time sarà anche l'occasione per un primo confronto in aula tra Meloni ed Elly Schlein, per la prima volta faccia a faccia in Parlamento, il presidente del Consiglio e la segretaria del principale partito d'opposizione, quel Pd sempre più schiacciato sulle posizioni del M5s.

Per quel che concerne la linea di Fratelli d'Italia, quanto affermato al Corriere della Sera da Francesco Lollobrigida anticipa per certi punti quello che sarà il discorso della Meloni: "Come sempre abbiamo fatto, e ce ne dà atto anche l'Europa oggi con la commissaria Johansson, continueremo a fare di tutto per salvare vite. E ad accogliere chi fugge dalla guerra, con l'asilo politico. Ma nei numeri di chi arriva, questi sono l'8-10%. Gli altri vengono per motivazioni pur comprensibili, ma non è possibile accoglierli tutti", ha ricordato al Corsera il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare.