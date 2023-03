CartaBianca, Travaglio: "Perché hanno votato Schlein", il Pd è morto?

15 marzo 2023 a

a

a

Cosa succederà ad Elly Schlein? In collegamento con Bianca Berlinguer a CartaBianca, su Rai 3, il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio sgancia la sua profezia sulla neo-segretaria democratica: "La Schlein cambierà il Pd o il Pd cambierà Schlein?". Una domanda maliziosa che lascia già intravedere pessimi orizzonti per la leader radical.

"Per la prima volta da ottobre": incubo-Pd e psicodramma grillino, le cifre del sondaggio

"Lei è stata eletta dagli elettori perché faccia il contrario di quello che vogliono gli iscritti", sottolinea Travaglio, facendo riferimento al voto dei gazebo (con il contributo decisivo dei simpatizzanti di Articolo 1 e del Movimento 5 Stelle, che hanno votato pur non avendo la tessera del Pd) che ha ribaltato quello degli iscritti ai circoli che aveva premiato il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "Oggi si barcamena, ma dovrà prendere qualche decisione. Sulle armi all’Ucraina, ad esempio…".

"Vignetta indecente" contro Schlein? Toh, che cosa "dimenticano" quelli del Pd | Guarda

Un tema molto caro a Travaglio, ai suoi elettori e a Giuseppe Conte, visto che per sensibilità la Schlein e soprattutto molti suoi fedelissimi sembrano più vicini alle posizioni "pacifiste" dei 5 Stelle piuttosto che alla linea filo-Nato senza se e senza ma sposata da Enrico Letta (e da chi ha sostenuto Bonaccini alle primarie). "Più ci sono armi, droni e milizie più il rischio di un incidente è all’ordine del giorno - riflette ancora Travaglio sul conflitto -. C’è sempre la possibilità che un ordigno cada nel posto sbagliato. Ma quali sono gli obiettivi giusti? Siamo a 200mila morti tra i russi e 120mila tra gli ucraini".

Boom di iscritti al Pd grazie alla Schlein? "Balle: a chi appartengono le nuove tessere"

Inevitabili i commenti su due temi del giorno. La possibile manina russa sulle ondate migratorie nel Mediterraneo: "Le dichiarazioni di Crosetto sull’immigrazione provocata dai mercenari Wagner? L’estate scorsa Salvini definì quest’ipotesi una comica. Quando non sai a chi dare la colpa, allora è stato Putin. Lo stiamo facendo un po’ più grosso di quello che è". E ovviamente il karaoke dello stesso Salvini e della Meloni: "Una polemica esagerata. Salvini deve rispondere degli ordini dati o non dati alla Guardia Costiera. Ci sono cose gravi e altre non gravi, come quel compleanno avvenuto dieci giorni dopo il naufragio".