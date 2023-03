Sergio Mattarella allo Student House dell'Università di Ferrara

15 marzo 2023 a

Nasce facendo riferimento proprio alla figura dello studente che viene da fuori, dello Student house, la Cerimonia di apertura dell'anno accademico 2022-2023 che si terrà il 4 aprile a Ferrara alla presenza del presidente della Repubblica. Parola di Patrizio Bianchi, già ministro dell'Istruzione e professore emerito di Unife, che per l'occasione presenterà una prolusione sulla figura di Nicolò Copernico, che nel 1503 si laureò in Diritto Canonico a Ferrara, città oggi Patrimonio dell'Umanità con una delle Università più antiche d'Europa, con 632 anni di storia dalla sua fondazione. Università che tra le altre cose detiene il primato del Dipartimento di biotecnologie e che sta aprendo la facoltà di agraria.

"La scelta sul tema al quale dedicare l'anno accademico è stata impostata sul fatto che Copernico si laureò a Ferrara in qualità di studente straniero", spiega Bianchi ad AGEEI. "Copernico veniva infatti da una piccola cittadina della Polonia", prosegue. "L'anno accademico è improntato all'importanza dell'apertura agli studenti stranieri. Un'università antica come quella di Ferrara, che nel caso di Copernico ha svolto un ruolo di student house, ricorda a tutto il Paese Italia l'importanza di aprire le porte della cultura".

"L'Università di Ferrara - spiega ancora il già ministro dell'Istruzione - è nata esattamente con questo scopo, che deve essere ora recuperato: quello di ospitare studenti stranieri, che vengono da fuori la città". "Si guarda in avanti e in un mondo complicato come quello che stiamo vivendo - aggiunge - avere un'università internazionale è un grande vantaggio per la Nazione". Bianchi spiega ancora che "Ferrara è cresciuta molto negli ultimi anni e questo vuol dire che la città si deve rapidamente adeguare a questo elemento di straordinaria importanza di posizionamento internazionale". "E' chiaro - aggiunge ancora - che sul forte aumento di iscritti nella nostra università gioca anche il fatto che negli ultimi anni è stata data molta attenzione all'offerta didattica. Occorre per questo dare a tutti e a tutte la possibilità di disporre della formazione adeguata. Gli studenti internazionali sono una ricchezza per il nostro paese ma offerta si adegui a domanda".