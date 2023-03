Salvini, ecco il Ponte sullo Stretto: c'è il plastico

16 marzo 2023 a

a

a

Il Ponte sullo Stretto si farà. C'è pure il plastico. Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto per fare il punto della situazione, con particolare riferimento al Decreto Ponte.

Per il Ponte sullo Stretto il ministero ha già "messo nero su bianco uno schema di Decreto Legge che è stato trattato in sede tecnica al pre-consiglio e che approderà in Consiglio dei ministri". L’infrastruttura, assicura il ministero, "è nel segno della continuità rispetto a quanto era stato fatto fino al 2012 e poi interrotto dal governo Monti. Si parla, quindi, di una struttura a campata unica. Sarà il ponte sospeso strallato più lungo al mondo: 3,2 chilometri. Si auspica l’inizio dei lavori entro il 2024".

L’operazione, spiega il ministero, "è stata condotta in costante interlocuzione con la Commissione europea che ha espresso fin da subito grande interesse per l’iniziativa. In corso ci sono approfondimenti per sciogliere le ultime questioni tecniche e procedere con massima celerità: per questo il testo definitivo verrà diffuso ufficialmente solo dopo l’approvazione nel Consiglio dei ministri. A dimostrazione dell’importanza del dossier, Salvini ha convocato i propri tecnici anche a Palazzo Chigi".