In Onda, Rampelli: "Landini? Meloni non ha titubato un istante"

"Era da tempo che non accadeva, abbiamo avuto una sorta di narcotizzazione della democrazia negli ultimi anni, il ritorno delle piazze è sempre una buona notizia, almeno secondo me": Fabio Rampelli lo ha detto a Concita De Gregorio e David Parenzo durante la trasmissione In Onda su La7, parlando di questo nuovo confronto Meloni-Schlein e in particolare della manifestazione organizzata oggi a Milano per le famiglie arcobaleno. Proprio a quest'ultima ha preso parte la nuova segretaria del Pd.

In ogni caso, secondo il vicepresidente della Camera, è stata la "Meloni ad affermarsi anche in questa circostanza, con la partecipazione al congresso della Cgil". L'esponente di FdI, poi, ha aggiunto: "Pur non volendo togliere nulla alle capacità di Landini e Schlein, la Meloni ha stimolato l'una e l'altra circostanza".

Infine sull'invito che il segretario generale della Cgil ha rivolto alla premier, Rampelli ha rivelato: "Meloni non ha mai titubato un istante rispetto all'invito di Landini. Lei è stata abituata fin da sempre a confrontarsi, è da sempre stimolata dal confronto con l'altro". E infine ha riconosciuto anche un merito importante al numero uno del sindacato: "Sono contento che Landini abbia aperto una stagione di confronto attraverso questo invito".