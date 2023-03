Mastella stronca Schlein: "In piazza a Milano? Non può farlo"

18 marzo 2023 a

a

a

È il Parlamento che deve schierarsi e non il governo: Clemente Mastella, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, lo ha detto a proposito della legge sulle coppie omogenitoriali. Proprio oggi a Milano è stata organizzata una manifestazione a sostegno delle famiglie arcobaleno. Tra i partecipanti anche la neosegretaria del Pd Elly Schlein e il sindaco Beppe Sala. "Credo che - nell'orbita della comunità - il Parlamento deve trovare la soluzione. Non va scomodata la Meloni, dunque il governo, per questo", ha spiegato il primo cittadino di Benevento.

"Quanta rabbia, quanto odio. la mia risposta...": Pascale attacca? Salvini l'asfalta

Parlando invece della partecipazione della Schlein alla manifestazione di questo pomeriggio, il giudizio di Mastella è stato parecchio negativo. Secondo lui, infatti, la dem avrebbe fatto la scelta sbagliata: "Secondo me è sbagliatissimo che la Schlein scenda in campo per ogni cosa di questo tipo - ha sottolineato - non può diventare un movimento di natura politica". Il rischio, a suo dire, è che alla fine si ottenga il risultato contrario a quello sperato. E dunque una misura che poteva passare si trasforma in una battaglia ideologica difficile da vincere.

"Omofobo. Come se un capretto...": gli insulti di Francesca Pascale a Matteo Salvini

"Se c'è il pretesto, il prendere in mano una situazione, perché la Schlein deve essere la libertaria per eccellenza - ha chiosato infine il sindaco di Benevento - è ovvio che poi si scatena la bufera dall'altra parte".