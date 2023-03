Mezz'ora in più, Roccella all'Annunziata: "Famiglia, noi abbiamo un modello"

19 marzo 2023 a

"Un genitore omosessuale può essere un ottimo genitore ma bisogna vedere che modello vogliamo": Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

lo ha detto a Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3. Poi ha aggiunto: "Noi abbiamo un modello che prevede una mamma e un papà". Proprio ieri a Milano è stata organizzata una manifestazione per le famiglie arcobaleno che ha coinvolto più di 10mila persone, tra cui anche Elly Schlein e Beppe Sala

"Quando fai l'iscrizione all'anagrafe devi dire una serie di cose, devi dire dove è avvenuto il parto, la nascita, devi dire chi è il genitore e chiaramente se tu dici che due padri sono entrambi genitori dici una cosa che non è la verità", ha proseguito la Roccella. Che poi ha sottolineato: "La nostra legge dice che per essere adottati ci vogliono un padre e una madre".

La ministra infine ha voluto fare chiarezza su un punto: "Non esiste una negazione dei diritti dei bambini. In italia tutti i bambini hanno gli stessi diritti. In caso di utero in affitto la Corte di Cassazione ha detto con chiarezza qual è la strada: l'adozione in casi particolari. Il secondo genitore può arrivare all'adozione attraverso questo percorso".