Sondaggio Quorum, il centrodestra travolge Pd e M5s: le cifre

I sondaggi politici sono particolarmente attenzionati in queste settimane per un duplice motivo. Il primo è quantificare il peso e la durata del cosiddetto “effetto Elly Schlein”, con il Pd che si è risollevato in maniera significativa da quando a sorpresa è stata eletta la nuova segretaria. Inoltre è interessante capire quanto influiscono le polemiche che le forze di opposizione scatenano puntualmente sul governo, che tra la vicenda di Cutro e altre questioni è spesso fortemente criticato.

Stando a quanto emerge dall’ultima rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky Tg24, le uniche forze che guadagnano consensi in maniera significativa sono Fratelli d’Italia e Pd. Il partito di Giorgia Meloni è rilevato al 29% (+0,6), mentre quello di Elly Schlein al 19,3% (+0,6). In poche settimane i dem non solo hanno messo la freccia ma hanno anche distanziato il Movimento 5 Stelle, che ultimamente è piuttosto silenzioso: è dato al 15,8%, in leggera flessione (-0,2).

Poco rilevanti i movimenti di tutti gli altri partiti, con la Lega che è rilevata all’8,5% (-0,2), il terzo polo composto da Azione e Italia Viva al 7,6% (-0,1), Forza Italia al 5,8% (-0,1), l’alleanza Verdi-Sinistra al 2,9%, Italexit al 2,4% (-0,1), +Europa al 2% (+0,2) e Noi Moderati all’1,5%. Per quanto concerne invece la fiducia negli esponenti politici, al primo posto c’è sempre Sergio Mattarella (66%), seguito da Giorgia Meloni (41%) e Giuseppe Conte (39%).