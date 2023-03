Sondaggio-Mentana, il Pd della Schlein col turbo? Ma godono FdI e centrodestra

20 marzo 2023 a

Come ogni lunedì, è tempo per il sondaggio di Enrico Mentana sulle intenzioni di voti: se si votasse oggi, quale partito sceglierebbe? E la rilevazione firmata Swg e proposta nel corso del TgLa7 dà conto di significativi cambiamenti di consenso, soprattutto se si considera che il sondaggio ha cadenza settimanale.

Cambiamenti significativi ma non per i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabili al 30,3% e accreditati di un vantaggio enorme sui diretti inseguitori. Seconda piazza per il Pd targato Elly Schlein, che con la neo-segretaria continua a risalire: la crescita è dello 0,6% al 20,4%, insomma un distacco comunque siderale da FdI. Ma non è tutto: il punto è che il M5s di Giuseppe Conte crolla dello 0,8% al 15,3 per cento. Consensi probabilmente "rubati" dalla Schlein. E il saldo della potenziale alleanza giallorossa resta negativo. Non a caso, Azione-Italia Viva sale dello 0,2% al 7,7%: plausibilmente, consensi in fuga dal Pd troppo "rosso" della Schlein.

In ogni caso, davanti al Terzo Polo, ecco la Lega di Matteo Salvini, che si conferma quarta forza con l'8,5%, in calo dello 0,3% rispetto alla precedente rilevazione. Forza Italia lascia 0,1 punti percentuali e si assesta al 6,3 per cento.

Quindi Verdi e Sinistra, stabili al 3,2%; poi +Europa in crescita dello 0,3% al 2,5%; Unione Popolare sale dello 0,1% all'1,8%; stessa crescita per Per l'Italia con Paragone, che si porta all'1,7 per cento. Infine, le altre liste complessivamente raccolgono il 2,3% mentre il 37% del campione interpellato non esprime una preferenza.