Giorgia Meloni, lo sfogo in Senato: "Io come Conte? Piuttosto mi dimetto"

21 marzo 2023 a

a

a

Giorgia Meloni non usa giri di parole e di fatto manda un messaggio chiaro alle opposizioni che sbraitano in Aula in vista del Consiglio Ue a cui parteciperà il nostro premier. Le parole più incisive tirano in ballo la pessima gestione sul fronte della politica internazionale da parte del governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte e quelle frasi con la Merkel che di certo non hanno fatto fare una bella figura al nostro Paese.

E la Meloni gliele ricorda in modo elegante: "Tutti facciamo propaganda, ma io metto la faccia sulle scelte che faccio. Qualcuno ha detto che andrò in Europa a prendere ordini, lo diranno i fatti, ma rispondo a questo qualcuno che non mi vedrà mai farlo, piuttosto preferisco dimettermi". Poi il premier ha rincarato la dose: "Non andrò mai in Europa con i toni che ha usato Conte con Angela Merkel - ha aggiunto -, preferisco dimettermi". Parole che hanno di sicuro colpito l'Aula e che hanno messo a tacere le opposizioni che hanno cercato in tutti i modi di alzare i toni in Aula contro il premier. La Meloni ha ribadito la sua volontà di dare un ruolo da protagonista all'Italia in Europa. Un ruolo forte, non certo quello avuto sotto il governo Conte...