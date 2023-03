Schlein e gli ecoteppisti, "Non capisco perché": esplode il Pd

22 marzo 2023 a

Sugli attivisti che imbrattano muri e opere artistiche per lanciare l'allarme sul cambiamento climatico il Pd sembra essere spaccato. Lo hanno dimostrato le dichiarazioni fatte dalla segretaria dem Elly Schlein a Stasera c'è Cattelan su Rai 2. Secondo lei, infatti, i ragazzi di Ultima generazione, che di recente hanno ricoperto di vernice Palazzo vecchio a Firenze scatenando l'ira del sindaco Dario Nardella, vanno ascoltati.

"Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l'errore di guardare troppo il dito e non la Luna - ha spiegato la Schlein nell'intervista andata in onda ieri sera -. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. Quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma della pandemia, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a chi ne sapeva di più. Ma se l'abbiamo fatto con la pandemia, perché non lo facciamo invece sul clima?".

Diversa, invece, la posizione di Nardella, che in un video ormai diventato virale online, insegue e ferma l'attivista proprio mentre imbratta il muro di Palazzo Vecchio. Nel filmato il primo cittadino appare molto arrabbiato mentre urla al ragazzo: "Ma che ca**o fai?". Il suo pensiero, insomma, non potrebbe essere più lontano da quello della segretaria del Pd. Di recente a Open ha detto: "Io sono ambientalista tanto quanto i ragazzi di Ultima Generazione. Dico solo che i sindaci, gli amministrazioni locali, non sono affatto avversari: ogni giorno ci battiamo per la tutela dell’ambiente con il trasporto pubblico, il miglioramento del ciclo dei rifiuti, gli investimenti sull’efficientamento energetico. Non capisco perché la protesta debba essere indirizzata contro le amministrazioni locali e le città che sono le uniche vere alleate".