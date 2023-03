Jasmine Cristallo, imbarazzo per Schlein: "Basta un posacenere"

Francesco Storace 22 marzo 2023 a

a

a

Nessuno si illuda, le sardine non sono sparite. Le ha riportate in vita, pronte a farsi ammirare in tutta la loro intelligenza, Elly Schlein. La neosegretaria del Pd, che certo ha qualche rotella funzionante in più rispetto alla media, dovrà far verificare da qualche esperto la qualità intellettiva dei suoi prossimi dirigenti. Perché vogliamo sperare che anche la Schlein sarà sobbalzata dalla poltrona del Nazareno quando ha ricevuto le ultime notizie su Jasmine Cristallo, sardina pacifista di conio calabrese. Costei si è imbattuta nel Corriere della sera e con piglio da statista ha dettato le linee del sol dell’avvenire. Roba da non crederci se non dopo aver letto e riletto più volte. A dimostrazione che la fuga dei cervelli dall’Italia non è stata ancora completata, la Cristallo ha lanciato un’ideona in tema di rifiuti che Gualtieri stava per licenziare lo staff capitolino per non averci ancora pensato.

Victoria e porti aperti: ecco il "circolino magico" nel Pd di Elly Schlein



COME LE ARMI

Il cronista deve aver scoperto in qualche enciclopedia tipo WikiCristallo che la suddetta è contro il termovalorizzatore di Roma, che il governo Draghi concesse proprio al sindaco Gualtieri, che pure è iscritto al Pd. Il che può accadere. Ma sono le motivazioni pronunciate a lasciare stecchiti. Non slacciate le cinture di sicurezza. Ma bisogna tenersi forte, perché la rivelazione ha lo stesso effetto della guerra in Ucraina, dice Jasmine alimentando un misteriosissimo parallelo: «Le armi all’Ucraina sono come un termovalorizzatore». Sì, siccome il termovalorizzatore è l’extrema ratio nella battaglia ai rifiuti esattamente come le armi della guerra di Mosca contro Kiev, ecco l’incredibile equazione. Tra virgolette, mica inventata dal Corriere. Però state tranquilli. Nella nuova segreteria di Elly Schlein non ci sarà bisogno di implorare la leader per nominare come componente del massimo organo del partito Jasmine. Ahinoi, ci sta già pensando da sola. E così nei dibattiti sulla politica da attuare, non c’è alcun dubbio che la Cristallo farà sentire la sua voce, con tutta la forza della psichiatria democratica. Ne sentiremo assai di cose da pazzi senza bisogno di squadernare al lettore tutte le prodezze uscite negli anni dalla bocca di nostra signora delle sardine.

"Vivo con Elly Schlein, il bagno...": rivelazione-bomba, chi è questa donna



Che poi è davvero esemplare la sua risposta sull’utilità o meno dell’oggetto di desiderio del sindaco di Roma sull’impianto anti rifiuti: «Beh, ma a Roma non funziona bene la raccolta differenziata. A Catanzaro, dove funziona bene, non c’è bisogno del termovalorizzatore. Se ciascuno differenziasse, come faccio io, che non esco mai senza il posacenere da borsa... siamo sicuri che non si potrebbe fare a meno del termovalorizzatore? Perché tutto sta nel fare la propria parte, il termovalorizzatore va bene solo come extrema ratio. Prenda me: può succedermi di tutto, ma mai, e dico mai, che sia uscita di casa senza portare appresso il posacenere da borsa!». Ecco svelato il sistema per stroncare la vergogna dell’immondizia per strada, che a Roma è quasi un medagliere. Ognuno ha il suo bel carico sotto casa. Jasmine non inquina, perché lei esce di casa col portacenere nella borsetta. No, non smette di fumare, ma mantiene tutto pulito. Una specie di nuova etica trasmessa ai viziati da sigaretta. Oggettivamente, però, ci sarà almeno una differenza di proporzioni tra portacenere tascabili e un termovalorizzatore: la Cristallo lo spiegherà alla prossima intervista, perché deve ancora finire i suoi studi, probabilmente. Magari ci regalerà un calcolo matematico per capire quanti acquistarne per ciascun fumatore della Capitale.



ELLY, FERMATI!

Sono quelli di droga libera – per essere chic dicono “quella leggera” – e adesso cenere in saccoccia o in borsetta. Onorevole Schlein, fermatevi un secondo. I sondaggi saranno pure utilissimi per far schiattare di rabbia Giuseppe Conte, ma l’Italia non può vivere nell’incubo di un’alternativa del genere chissà fra quanti anni. Anche il Pd ha il dovere di selezionare dirigenti che non perdono occasione per strambare e dare fiato alle cose più assurde. Per carità, può capitare di sbagliare, ma se si insiste così nessuno vuole infierire: ma a una come Jasmine Cristallo potete sempre rifilare una bella trasmissione Rai di successo. Tanto, ne stiamo vedendo di sciocchezze di tasca nostra, una più o una meno. L’alternativa è posare il fiasco, perché davvero la politica non può ridursi a questo...