PiazzaPulita, Boldrini contro Piantedosi: "Ma come si fa?"

24 marzo 2023 a

a

a

Matteo Piantedosi nel mirino di Laura Boldrini. Ospite di PiazzaPulita, la deputata del Pd si scaglia contro il ministro dell'Interno. A suo dire Piantedosi dopo la tragedia "va a Cutro, guarda dalla spiaggia il luogo dove è accaduto il naufragio, non va neanche nel palazzetto dello sport dove c'erano le bare, non dedica neanche 15 minuti ai sopravvissuti e ai parenti delle vittime e fa la conferenza stampa".

"Abbiamo visto cosa c'è dentro il frigo della Boldrini" | Guarda

Qui, è l'attacco durante la puntata del 23 marzo su La7, "va a dire che la responsabilità delle morti dei bimbi ricade sui genitori. Lei - si rivolge direttamente a Corrado Formigli - capisce che l'opposizione non ha dovuto fare nulla?". E ancora: "Come si fa a dare la colpa ai genitori? Il governo ha fatto tutto tristemente e cinicamente da solo".

"Solo loro...": esplode l'ira della Boldrini, infuriata contro il Pd

Nei giorni del naufragio la Boldrini si è recata a Crotone. Anche da qui non si è risparmiata sul governo Meloni: "È doveroso essere qui oggi per esprimere tutto il cordoglio mio ma anche dei deputati e delle deputate del Partito democratico, perché questa è un’immensa tragedia e non potevamo non fare questo gesto. È una visita per manifestare vicinanza e solidarietà alle persone sopravvissute e anche di ringraziare chi si è adoperato in questi difficili soccorsi. La presidente del Consiglio continua a dire che bisogna bloccare le partenze. Ma che cosa vogliono fare? Vogliono blindare tutto l’Afghanistan, la Siria, l’Iran, la Turchia, la Tunisia, l’Egitto, la Libia?". Insomma, la dem sembra aver messo in un angolo la tragedia per prendersela con l'esecutivo.