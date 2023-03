Lollobrigida? "Non rispetta i morti": ma un video inchioda la sinistra

24 marzo 2023 a

"Possibile che non abbiamo ancora delle risposte chiare su Cutro?", chiede la giornalista di Piazzapulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. E il ministro Francesco Lollobrigida risponde: "Questo le crea frustrazione?". Il servizio ha scatenato le polemiche ma la verità è ben diversa. Come dimostra il video integrale che Lollobrigida stesso ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Nel paese delle bugie la verità è una malattia, scriveva Gianni Rodari per insegnare a noi giovani di allora quanto fosse importante cambiare le cose. Ho aspettato per vedere quanti si prestassero a vergognose strumentalizzazioni, frutto di un giornalismo scorretto e fazioso. E tra i colleghi parlamentari, quelli disposti a demonizzare l’avversario facendosi dettare la linea da professionisti della diffamazione via social e tv. Ora, a fianco al video diffuso in televisione e rilanciato su alcuni social, pubblico anche quello integrale. Lascio a voi la possibilità di commentare le vergognose ricostruzioni secondo le quali non avrei risposto alle domande e sarei scappato via ghignando".

Qui il video integrale di Lollobrigida

Lollobrigida si riferisce appunto al video in cui replica alla domanda di alcuni giornalisti sulla catena di comando relativa al naufragio di migranti davanti alle coste di Cutro. "Addenda: la mia frase ’questo le crea frustrazione?’ era indirizzato alla giornalista, certo non era in alcun modo riferito alla tragedia accaduta a Cutro. E ai giornalisti della trasmissione in questione ribadisco che la loro frustrazione aumenterà ogni giorno di più vedendo un governo serio e operoso. Ma soprattutto voglio ribadire quanto siano inutili le loro imboscate", conclude il ministro.