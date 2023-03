Carlo Calenda, l'accusa pesante di Bonelli: "Non sai di cosa parli"

25 marzo 2023 a

Il verde Angelo Bonelli, pasdaran del “green”, non ci sta: «Mi stupisce ogni volta sentire Carlo Calenda sostenere il nucleare come soluzione energetica, nonostante sia pericoloso e costoso. Un GW di nucleare costa 10-11 miliardi di euro. Chi finanzierà il suo programma da 30 GW e oltre 300 miliardi? Il nucleare sopravvive solo grazie a ingenti finanziamenti pubblici, come dimostra il caso Edf, che ha raggiunto un debito netto di 64,5 miliardi di euro nel 2022 ed è stata ricapitalizzata dal governo francese che ha sborsato 10 miliardi di euro per salvarla.



Con i cambiamenti climatici e la progressiva carenza di acqua», prosegue Calenda, «qual è il metodo che Calenda intende utilizzare per raffreddare i reattori?». Bonelli, ex padre putativo di Soumahoro, va in affondo: «Calenda afferma che il nucleare sia più sicuro delle rinnovabili, proprio come la peggiore destra a cui, proprio oggi, ha dichiarato di sentirsi affine, ma i dati lo smentiscono»