Sondaggio, Pagnoncelli sotterra Schlein e Pd: "no" dal 65,4 per cento

Basta un sondaggio a smentire Elly Schlein. Stiamo parlando di quello realizzato da Nando Pagnoncelli e che frena sulle battaglie indette dalla leader del Pd. Gli italiani infatti sono contrari alla maternità surrogata. I numeri parlano chiaro e si differenziano a seconda che avvenga a fronte di un corrispettivo in denaro o meno. Nel primo caso prevale nettamente la contrarietà (due italiani su tre, il 65,4 per cento), i favorevoli sono il 19,7, gli altri non rispondono. Nel secondo i contrari, pur prevalendo, diminuiscono al 40,3, i favorevoli salgono al 34,6, mentre il 25,1 non si pronuncia.

Diverso discorso per l'adozione di figli da parte di coppie gay. Il 47 per cento - si legge sul Corriere della Sera - è favorevole mentre il 32 è contrario. A non passare inosservata la parità tra coloro che credono nei valori della famiglia formata dall’unione tra uomo e donna (43 per cento) e quelli che considerano il concetto di famiglia l’unione tra due individui anche dello stesso sesso.

Il dibattito su cui si stanno scaldando i dem si allarga alla possibilità di registrare nei comuni di residenza della coppia omogenitoriale, dopo il rientro in Italia. Anche su questo aspetto gli italiani concordano con il riconoscimento. A confermarlo il 45 per cento. Solo il 26 si dichiara contrario e il 29 si astiene. Tra i sostenitori del no, ci sono gli elettori di Fratelli d'Italia e Lega. I primi raggiungono quota 58 per cento, i secondi 48. Mentre i favorevoli tra loro sono il 30 e il 39 per cento.