Renato Brunetta torna in politica? Una poltronissima in arrivo

Dopo l'addio di qualche mese fa, Renato Brunetta potrebbe tornare in politica. L'ex parlamentare di Forza Italia potrebbe ricevere la presidenza del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Stando a quanto fatto trapelare del Repubblica il consiglio dei ministri in programma martedì prossimo sarebbe pronto ad affidargli la poltronissima, Eppure - si tiene a precisare - Brunetta sarà un presidente senza stipendio e non potrà neppure insediarsi subito. Il motivo è tutto contenuto nella norma (la legge 936 del 1986) che recita che il presidente debba aspettare l’insediamento dei nuovi consiglieri.

Un iter, dunque, che può arrivare a durare mesi. Al momento i consiglieri del Cnel sono 64. Ci sono 10 esperti (8 nominati dal presidente della Repubblica e 2 proposti dal presidente del Consiglio), 48 in rappresentanza delle categorie produttive (22 dei lavoratori dipendenti, 3 dei dirigenti e quadri pubblici e privati, 9 dei lavoratori autonomi e delle professioni, 17 delle imprese) e infine 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

D'altronde, quando ha lasciato la politica, Brunetta è stato chiaro: "Nessun rammarico e nessun rimpianto, semmai un po’ di dolore. Rimango a disposizione del mio Paese, con le mie idee e con il mio lavoro. Mi occuperò di più di Venezia, la mia città, e della mia famiglia: i grandi amori della mia vita".