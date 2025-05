Maurizio Landini e compagni fermano l’Italia e godono

A cosa è servito lo sciopero di ieri dei treni indetto da Maurizio Landini? «A niente, tant’è che io sono in viaggio nel mio scompartimento» mi risponde un vecchio leone della Cgil. «Certo ci sono dei ritardi, ma questa ormai non è una novità». E allora perché? «Per disperazione...». Succede che quando non si hanno idee nuove, si torna indietro alle vecchie, pensando che quel che aveva successo decenni prima, tutto un altro mondo, porti risultati anche oggi.

In realtà lo sciopero dei treni qualche disagio l’ha creato: ha mandato in tilt la stazione Termini di Roma e alcuni convogli hanno accumulato oltre due ore di ritardo. Se è questo che il sindacalista rosso cercava, rompere le scatole a chi deve spostarsi, può andare soddisfatto. Ieri gli è andata meglio che il Primo Maggio, e non c’era neppure il concertone: la protesta gli riesce meglio della festa. La giornata del lavoro, giovedì scorso, è stata forse quella di minor successo degli ultimi decenni. Il segretario aveva puntato tutto sulle morti in fabbrica e nei campi, problema drammatico, anche se per esempio in Francia sono circa il 30% in più, perché è il solo terreno comune che aveva con Cisl e Uil, che altrimenti hanno piattaforme diverse. Sfortuna ha voluto però che ventiquattr’ore prima abbia parlato Sergio Mattarella, con un discorso molto più alto che gli ha preso tutti i titoli, e di fatto a Landini non è rimasto che fare da eco al presidente.

C’era bisogno di un’altra occasione, come le squadre sconfitte che hanno fretta di scendere in campo per cancellare il flop. Non è stato un trionfo, ma la solita sfilata contro il governo, che non è una novità ma è ormai l’unico senso dello sciopero, arma che la Cgil usa solo in chiave politica. D’altronde per Landini la questione non sono mai state le vertenze sindacali. Chi ricorda la difesa a spada tratta di una categoria? Viene dalla segreteria della Fiom, i metalmeccanici, ma Stellantis - circa 130 milioni di ore di cassa integrazione l’anno scorso per lui è una sconosciuta.