Sinner, l'urlo al Foro italico: Sabalenka in clamoroso imbarazzo

C'è chi a Jannik Sinner ha gridato "Forza Milan", chi l'ha consigliato come Papa per il Conclave che sarebbe iniziato da lì a poche ore. E qualcuno, per fargli un complimento l'ha addirittura paragonato ad Aryna Sabalenka , davanti a tutti gli altri tifosi.

Manca pochi, anzi pochissimo per il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la squalifica per doping. L’altoatesino...

"Ieri sera c'è stato il primo allenamento di Jannick Sinner qui - le ha ricordato il cronista -. E durante la sessione, qualcuno dal pubblico gli ha detto: ‘Jannik, sei bello come Sabalenka‘. Lo sapevi?". Aryna, numero 1 nel ranking Wta, prima ha chiesto conferme sul significato di quella frase e poi, per ingraziarsi un pubblico che per la verità è già ai suoi piedi, ha spiegato: "Mi sono sempre sentita legata all'Italia a dire il vero, quindi grazie mille. Non so cosa dire al riguardo, grazie".