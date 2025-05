Barcellona-Inter, il telecronista blaugrana insulta Acerbi: "Impresentabile, testa vuota"

Il rocambolesco, strepitoso, indimenticabile 4-3 con cui l’Inter ha eliminato il Barcellona in semifinale di Champions League non ha lasciato solo amarezza sportiva. Al centro delle polemiche è finito il difensore nerazzurro Francesco Acerbi, autore del gol del 3-3 al 93° che ha trascinato il match ai supplementari. Proprio pochi secondi prima, i telecronisti di Barça One si erano lasciati andare a un commento al vetriolo, inqualificabile “Adesso vorrei vedere il signor Acerbi... vedere come si comporta. Visto che non sa vincere, speriamo che sappia perdere”.

L'ostilità affonda le radici in un episodio precedente: Acerbi avrebbe reagito con rabbia a un presunto sputo di Inigo Martinez, confermato poi dallo stesso giocatore blaugrana. “Acerbi ha esultato urlandomi in un orecchio e ho reagito in modo istintivo, sbagliando. Ma lo sputo è finito a un metro di distanza”.