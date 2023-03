Schlein, profezia-Ghisleri: "A chi è legato Bonaccini". Segretaria ko?

27 marzo 2023 a

Continua l'effetto Schlein per il Pd, risalito ormai oltre il 20%. Lo ha confermato anche Alessandra Ghisleri, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. "I numeri dopo tre rilevazioni danno un Pd in risalita, il partito da circa due settimane è al 20,4% - ha spiegato la direttrice di Euromedia Research -. Ad aiutare sono state proprio le indicazioni che Elly Schlein ha dato durante la sua campagna elettorale, il cambiamento, i nuovi volti eccetera".

"Tuttavia - ha poi aggiunto la sondaggista - nel Pd succede anche che all'interno i circoli hanno votato per Bonaccini". Di qui una sorta di avvertimento per la segretaria dem: "La difficoltà di Schlein sarà quella di tenere insieme un gruppo così differente e riuscire anche a dettare legge su altri temi". La Ghisleri, infatti, ha fatto notare che "su alcune tematiche non c'è ancora stato un confronto tra governo e opposizione". Mentre di Bonaccini ha detto che "è un uomo molto più legato a delle risoluzioni".

La sondaggista, infine, ha chiarito che comunque non c'è stato "nessuno spostamento da destra a sinistra. Anche sul tema dell'immigrazione si creano due blocchi, i giudizi al momento non sono positivi perché continuano ad arrivare persone però non c'è uno spostamento da destra a sinistra e viceversa. Elly Schlein, come Giorgia Meloni, ha catturato l'attenzione dei giovani e questo è un dato bello per la politica".