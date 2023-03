Sondaggio Demopolis, vola Meloni: i "4 punti" che fanno le differenza

29 marzo 2023 a

Vola Giorgia Meloni, cresce Elly Schlein e si riducono gli astensionisti. È quanto emerge da un sondaggio Demopolis riportato da Termometro politico, secondo il quale Fratelli d'Italia si conferma il primo partito del panorama italiano con il 30 per cento dei consensi (+ 4 punti rispetto alle ultime elezioni politiche). Bene anche il Pd a guida Schlein che guadagna oltre 1 milione e 800 mila voti e 5 punti di consenso. Il Partito democratico, così, sale al 20,2 per cento (era al 15 per cento a fine gennaio. Stabili o in leggero calo le altre forze politiche: il Movimento 5 stelle si attesta al 15 per cento, la Lega all’8,5 per cento, Azione-Italia viva registrano il 7,3 per cento, Forza Italia è al 6,6 per cento e Sinistra-Verdi al 3.

Inoltre, Demopolis ha fatto una analisi dei flussi elettorali riguardanti i nuovi voti guadagnati dal Pd: prima dell’elezione di Schlein erano quattro milioni, ora sono cinque milioni e 800 mila). Da dove provengono? La maggior parte (70 per cento) arriva dal bacino degli astenuti, il 16 per cento dal M5S, il 5 da Sinistra-Verdi e il 9 da altre liste. “L’affluenza, pur lontana dal passato torna a crescere, soprattutto grazie a una forte motivazione al voto che si rileva in particolar modo tra quanti si riconoscono nei due principali partiti italiani, guidati da Giorgia Meloni e da Elly Schlein”, spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento.