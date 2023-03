Elly Schlein, Cottarelli la inchioda: "Non respiro aria nuova"

30 marzo 2023 a

"È presto per dirlo, Schlein è appena arrivata ma per ora non respiro aria nuova, è più anomalo di prima": lo ha detto a Rai Radio 1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’economista e senatore del Pd Carlo Cottarelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Io sono di centro, lei di sinistra. Nel Pd ero già anomalo prima, ora lo sono un po' di più - ha aggiunto poi Cottarelli -. Ad esempio io sono favorevole ai termovalorizzatori, Schlein in disaccordo. Vedremo".

L'economista, però, ha anche spiegato che per ora non ha intenzione di lasciare il partito con cui è stato eletto: "Al momento no, resto nel gruppo parlamentare, poi vedremo. Nel caso mi dimettessi lascerei il Parlamento e non cambierei gruppo. Non mi sembra giusto cambiare gruppo parlamentare, nel caso lo facessi vengo qui e mi tingo i capelli di verde".

Ieri, invece, nella stessa trasmissione radiofonica è intervenuto l'attore e conduttore Claudio Bisio, che a proposito del Pd ha detto: "Non sono andato a votare alle primarie, forse avrei scelto Schlein. Però adesso che è stata eletta sono entusiasta, sono un suo fan, è stata una bella scossa non solo per il Pd ma per tutto il Paese".