Elly Schlein mollata alla vigilia delle elezioni: "Meglio da soli"

Alleati ma distanti. Elly Schlein e Giuseppe Conte sono andati entrambi in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale, ma senza alcuna iniziativa comune benché in coalizione alle regionali. La segretaria del Pd aveva detto di essere "felicissima" per l’alleanza nella regione spiegando però che ogni intesa si fa, solo se c’è "un progetto condiviso", nulla è precostituito. E ieri 31 marzo anche Conte si mostra altrettanto cauto: "Il Friuli laboratorio per l’alleanza con il Pd? Noi questi laboratori li teniamo sempre aperti laddove ci sono le condizioni ovvero dove c’è l’opportunità di condividere obiettivi politici chiari. Quando queste condizioni non ci sono, preferiamo andare da soli".

E a chi gli notare come, a differenza del centrosinistra, i leader di centrodestra siano tutti insieme per la campagna elettorale (tranne all’ultimo Giorgia Meloni per il protrarsi di un colloquio con il presidente Sergio Mattarella), Conte osserva: "Il centrodestra quando si tratta di fare una passerella elettorale si fa vedere compatto, ma abbiamo scoperto che poi il giorno dopo, quando di tratta di assumersi le responsabilità di governo, si presentano divisi su tutto". Intanto, però, il campo dell’opposizione resta tutto da ricostruire.

Francesco Boccia, neocapogruppo Pd al Senato, consiglia di procedere per gradi: "Su alcuni temi noi non possiamo non unire le forze raccontando un’Italia diversa. Intanto uniamo le forze in Parlamento e poi il tempo dirà se saremo in grado di unire le forze anche per le politiche". La proposta di Conte per un tavolo con la maggioranza e tutti i soggetti interessati sul Pnrr, per tutto il giorno, non trova però sponde particolari nel Pd. Non ne parla Schlein, non ne parlano i capigruppo in Parlamento dove dovrebbe esercitarsi appunto quella collaborazione tra tutti, sollecitata dal leader M5S.