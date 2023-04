Elly Schlein sempre più a sinistra: la nomina di Susanna Camusso

01 aprile 2023 a

a

a

Elly Schlein sta spostando l'asse del Partito democratico sempre più a sinistra. Come si legge in un una ufficiale del Pd, infatti, "a seguito della mancata approvazione dell’anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione di Caserta e delle dimissioni del presidente della Commissione regionale per il Congresso della Campania Franco Roberti, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha chiesto a Susanna Camusso di assumere l’incarico di commissaria del Pd a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo commissario del Pd regionale della Campania. Le proposte di commissariamento della segretaria nazionale sono state votate dalla Commissione nazionale di garanzia", si precisa ancora.

Elly Schlein "è la segretaria del Pd, io sono il presidente, abbiamo il dovere non tanto di andare d’accordo tra di noi, ci mancherebbe, ma di lavorare per rispondere ai bisogni che hanno i cittadini, per fa sì che il Partito democratico sia centrale nella politica italiana e torni a esserlo sempre di più, dentro un quadro di alleanze che dovremo fare, perché da soli non bastiamo, ma è certo che senza un Pd o un Pd in salute non può esserci prospettiva per il centrosinistra e le destre governerebbero per i prossimi 30 anni", ha commentato Stefano Bonaccini. Che ha avvertito la sua segretaria: "La cosa che certamente deve garantire Elly, che è la segretaria di tutti, è che quel pluralismo viva nel partito".