Silvio Berlusconi ricoverato ancora: "In terapia intensiva al San Raffaele"

La politica italiana con il fiato sospeso: Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. L'ex premier, leader di Forza Italia, sarebbe secondo le agenzie in terapia intensiva cardio-chirurgica per problemi respiratori. Berlusconi, che compirà 87 anni il prossimo settembre, già pochi giorni fa era stato ricoverato sempre al San Raffaele, suo ospedale di fiducia in cui opera il suo medico di famiglia Alberto Zangrillo, come capo della rianimazione. In quel momento si era parlato di semplici visite di controllo.

Poche ore dopo le dimissioni, il Cav aveva stupito tutti mostrandosi nuovamente al lavoro sui social. "Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto", aveva scritto il leader azzurro, rassicurando tutti sulla sua salute: "Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come ho sempre fatto, per il Paese che amo". Berlusconi si era fatto ritrarre sorridente in vestito total black nel suo studio casalingo, smartphone in mano e quotidiani sul tavolo. I più attenti avevano anche notato una statuina appoggiata sul piatto dietro all'oliera e la foto della compagna Marta Fascina.

​Due giorni fa, altro post decisamente più ironico e meno istituzionale. Silvio, in compagnia di uno dei suoi cani nel giardino della villa di Arcore, ricorda: "Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa di tutti i fiori. Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono? Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione. Per ora vi tulipano, no scusate ho sbagliato; vi saluto e vi abbraccio tutti".



