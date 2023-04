Guido Crosetto, Finlandia nella Nato? "Buona notizia, ma il messaggio non è positivo"

05 aprile 2023 a

In primis, "un fortissimo abbraccio a Silvio Berlusconi", ricoverato al San Raffaele di Milano. Questo il primo pensiero di Guido Crosetto, il ministro della Difesa, il quale si rivolge al Cavaliere dal suo account Twitter.

Dunque, l'esponente di Fratelli d'Italia passa a commentare i fatti delle ultime ore, che in tema di politica estera sono dominati dall'ingresso della Finlandia nella Nato. Secondo Crosetto, l'adesione di Helsinki al patto atlantico "è una cosa molto positiva, è molto importante vedere allargarsi la famiglia della Nato, e ci dà l'idea dei tempi che stiamo vivendo", ha dichiarato da Napoli, dove si trovava per la cerimonia di giuramento degli allievi dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

E ancora, ha aggiunto: "La Finlandia per decine di anni ha voluto essere staccata, al di sopra e al di fuori delle parti e il fatto che decida di aderire alla Nato significa che ha una percezione di sicurezza peggiore di quella che ha avuto nei decenni precedenti. Questo non è un messaggio positivo. È positivo che si allarghi la famiglia, siamo molto contenti che entri la Finlandia, ma ci dà l'idea di un mondo che è cambiato notevolmente rispetto anche solo a cosa succedeva due anni fa", ha rimarcato il "gigante".

Poi, sul futuro del conflitto in Ucraina: "La pace in Ucraina si segue ogni giorno e ogni giorno diventa importante per cercare di aprire un tavolo e far fermare la guerra. Certo - ha aggiunto - ogni giorno ci toglie anche un po' di energia in questa continua ricerca della pace, ma io sono convinto che i temporali finiscono prima o poi. Certo deve essere costante l'impegno sulle due linee che abbiamo scelto: non lasciare solo un popolo aggredito ingiustamente e ricercare ogni giorno con costanza la pace. Facciamo le due cose senza recedere e io penso che l'Italia possa rendersi protagonista, come si è resa protagonista nell'aiuto all'Ucraina, anche nel tentativo di costruire il tavolo della pace per l'Ucraina", ha concluso Guido Crosetto.