Berlusconi, altra vignetta-choc sul Fatto: "Non funziona"

07 aprile 2023 a

a

a

Una vignetta di Natangelo su Silvio Berlusconi ha scatenato il caos. Pur trattandosi di satira, al momento la sensibilità è alta nei confronti del Cav, che ha trascorso le ultime due notti in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio erano stati bravi a contenersi sui commenti riguardanti il loro “nemico” storico, ma è bastata una vignetta per suscitare polemiche.

Guarda la vignetta sul sito del Fatto Quotidiano

Natangelo ha infatti ritratto il Cav che cerca di corrompere la morte. “B. ricoverato in ospedale: è l’ultima battaglia?”, è la didascalia scelta dal vignettista, che poi attribuisce alcune parole alla morte: “Mi dispiace… con me non funziona”. Tralasciando lo sdegno che ha suscitato questa vignetta tra i sostenitori di Berlusconi, nelle scorse ore Travaglio aveva augurato al suo nemico di riprendersi presto: “Spero di poter commentare le vicende di Berlusconi per almeno altri 10 anni. Gli auguro di tornare quello che era prima”.

"Trattamento citoriduttivo": la mossa decisiva per salvare Berlusconi

“Mi sono sempre augurato che vivesse a lungo indipendentemente da come la penso - aveva aggiunto Travaglio, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7 - è chiaro che non siamo più nell’era di Berlusconi, che è finita con il commiato al suo terzo e ultimo governo nel novembre 2011. Fibrillazioni in Forza Italia potrebbero impensierire Giorgia Meloni. Adesso siamo nell’era della leader di Fdi, della quale Berlusconi è una parte non indifferente perché senza Fi il centrodestra non avrebbe la maggioranza parlamentare”.