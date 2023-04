Berlusconi, Schlein rompe il silenzio (in ritardo): il messaggio al Cav

07 aprile 2023 a

Elly Schlein a 48 ore dal ricovero di Silvio Berlusconi rompe il silenzio. Era l'unica dei leader politici a non aver ancora pronunciato una parola sul Cavaliere. E ora, annunciando la nuova segreteria politica del Partito democratico nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram, si esprime così: "Sono ore e giorni di grande apprensione per la situazione di salute di Silvio Berlusconi, a cui mi sento di fare un forte augurio di pronta guarigione perché possa rimettersi al più presto".

E come ce l'ha fatta a spendere una dichiarazione sul presidente di Forza Italia, Schlein finalmente ha trovato la quadra sulla segreteria dem. "Abbiamo lavorato per cercare di costruire una squadra solida, basta sul rinnovamento ma anche sulle competenze specifiche che abbiamo innanzitutto al nostro interno ma anche all’esterno, con persone che possono portare un contributo al partito", ha detto la segretaria del Pd. "Sono stati giorni di riflessione, non è facile fare delle scelte quando sono così tanti e qualificati i profili interni ed esterni", ma l’obiettivo è stato quello di avere "una squadra solida e preparata alle sfide che ci aspettano". E ha aggiunto: "Non mancherò però di trovare il modo perché tutte le competenze possano essere valorizzate in questo nuovo corso del Pd". "Ho chiesto a Marta Bonafoni di essere coordinatrice di questa segreteria e di occuparsi dell’associazionismo", ha annunciato, "Marina Sereni si occuperà di diritto alla Salute e sanità nella segreteria Pd" mentre "Debora Serracchiani sarà responsabile giustizia nella segreteria del Pd".