Berlusconi, Gianni Letta: "Come l'ho trovato", parole importanti

08 aprile 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi "dice di sentirsi bene". Antonio Tajani, in una intervista a Sky, dà degli aggiornamenti sulle condizioni di salute del presidente di Forza Italia ricoverato da tre giorni in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. "Oggi (8 aprile, ndr) non l'ho sentito anche per non affaticarlo ma ho sentito i familiari, i medici, Marta Fascina. Berlusconi dice di sentirsi bene. È un leone", prosegue il ministro degli Esteri. "Sono tutti ottimisti e confidano nel suo coraggio e nella sua forza. Tutti sono convinti che tornerà presto. Intanto noi come partito lavoriamo per un grande evento di Forza Italia a Milano, il 5 e 6 maggio, e potrebbe essere la data del suo ritorno in pubblico".

Il Cavaliere ha passato infatti la terza notte nel reparto diretto dal professor Alberto Zangrillo per una polmonite piuttosto aggressiva che secondo il suo medico personale è insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui l’ex premier soffre da tempo. Berlusconi avrebbe comunque fatto registrare miglioramenti che fanno ben sperare sanitari e familiari. C’è quindi un cauto ottimismo tra i medici e i familiari.

Stamattina, intorno alle 10 è arrivato al San Raffaele, il fratello di Berlusconi, Paolo. Poi intorno alle 11 è giunto in ospedale anche l’amico fedelissimo ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta. È arrivato con un’auto blu ed è entrato dall’ingresso di via Olgettina 60. Letta ha affermato: ""L'ho trovato meglio di quanto pensassi".